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رياضة

ليفربول و النجم الاحمر .. محمد صلاح يضرب بقوة ويسجل الهدف الثالث للريدز

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:17 م
صدى البلد
محمد سمير
تقدم ليفربول بالهدف الثالث فى شباك فريق النجم الأحمر الصربي فى المباراة التى تجمع بينهم ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثانى له و الثالث لليفربول من ركلة جزاء تسبب فيها ساديو مانى فى الدقيقة 50 من عمر الشوط الثانى سددها محمد صلاح قوية فى وسط المرمى.

وسجل فيرمينو الهدف الأول للريدز في الدقيقة 20 بعد تمريرة عرضية رائعة من اندرى روبرتسون سددها فيرمينو بقوة لتسكن شباك النجم معلنا عن الهدف الأول للريدز .

وعزز محمد صلاح تقدم الليفر بالهدف الثانى فى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من تسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من شاكيرى وضعه فى انفراد بالمرمى.

ويحتل الريدز المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع باريس سان جيرمان الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، بينما يتذيل النجم الأحمر برصيد نقطة واحدة ويتصدر نابولى برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالى:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان ديك ، ارنولد ، روبيرسون ، جوميز

الوسط: فابينيو، فاينالدوم ، شاكيرى

الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، ساديو مانى
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