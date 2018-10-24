ليفربول و النجم الأحمر ..ساديو مانى يحرز الهدف الرابع للريدز

تقدم ليفربول بالهدف الرابع فى شباك فريق النجم الاحمر الصربى فى المباراة التى تجمع بينهم ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا.



واحرز ساديو مانى الهدف الرابع لليفربول فى الدقيقة 79 بعدما انفرد بحارس النجم الاحمر سددها على يساره ليصالح جماهير الريدز بعدما اضاع ركلة جزاء فى الدقيقة 75 .



وسجل فيرمينو الهدف الأول للريدز في الدقيقة 20 بعد تمريرة عرضية رائعة من اندرى روبرتسون سددها فيرمينو بقوة لتسكن شباك النجم معلنا عن الهدف الأول للريدز .



وعزز محمد صلاح تقدم الليفر بالهدف الثانى فى الدقيقة 44 من عمر الشوط الاول من تسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من شاكيرى وضعه فى انفراد بالمرمى .



واضاف محمد صلاح الهدف الثانى له و الثالث لليفربول من ركلة جزاء تسبب فيها ساديو مانى فى الدقيقة 50 من عمر الشوط الثانى سددها محمد صلاح قوية فى وسط المرمى .



ويحتل الريدز المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع باريس سان جيرمان الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، بينما يتذيل النجم الأحمر برصيد نقطة واحدة ويتصدر نابولى برصيد 4 نقاط.



وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالى:



حراسة المرمى: أليسون



الدفاع: فان ديك ، ارنولد ، روبيرسون ، جوميز



الوسط: فابينيو، فاينالدوم ، شاكيرى



الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، ساديو مانى