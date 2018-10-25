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رياضة

ملعب ويمبلي يثير قلق دي بروين قبل مباراة توتنهام

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
نور عادل
يشعر كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، بالقلق من حالة أرض ملعب ويمبلي خلال المواجهة المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، إذ يستضيف الاستاد مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية في اليوم السابق، حيث يلعب فيلادلفيا إيجلز ضد جاكسونفيل جاجوارز.

وأشار دي بروين إلى أنه سبق له اللعب على ملعب استضاف مباراة في البطولة الأمريكية خلال فترة الإعداد.

وأبلغ وسائل إعلام بريطانية: "سيكون أمرًا صعبًا.. لست واثقًا كيف ستكون حالة أرضية الملعب.. نتمنى أن تكون جيدة وأن نستطيع اللعب بشكل طبيعي".

وشارك دي بروين العائد من إصابة في الركبة في التشكيلة الأساسية في الفوز 3- 0ع لى شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.
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