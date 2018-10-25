نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو

أفاد الرائد محمد الشربينى، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بأن المرور لم تتلق أي إخطارات بتكون شبورة مائية قد تؤثر على حركة المرور، لافتًا إلى أن الشبورة ستتكون بدءًا من الغد.





وقدم "الشربينى"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، عدة نصائح للمواطنين للقيادة خلال الشبورة، منها إضاءة أنوار الضباب الخلفية والأمامية، استخدم الأنوار الخافتة (الضوء المنخفض) لأن الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر ترتد إلى السائق وتحجب عنه الرؤية الجيدة.



