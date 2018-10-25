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السيسى ونظيره السودانى يوقعان على البيان الختامي للجنة المشتركة.. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السودانى
آيات أحمد
وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير، على محضر الاتفاقيات بين البلدين والبيان الختامي لأعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة.

وجاء ذلك فور توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين فى عدة مجالات مختلفة.

وتم توقيع مذكرات تفاهم فى مجالات تبادل الخبرات والرعاية الصحية والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم والإعلام والشباب والرياضة وغيرها من مجالات التعاون المشترك، وهو ما يمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين مصر والسودان ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وشهد الرئيسان توقيع برنامج تنفيذي في مجال الإذاعة والتليفزيون بين مصر والسودان، وتوقيع اتفاق بين اتحاد الغرف المصرية ومجلس الأعمال السودانى المصرى واتفاقية لميثاق الشرف الإعلامي.
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