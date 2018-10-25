طائرة الأهلي تختتم تدريباتها اليوم استعدادًا لمواجهة 6 أكتوبر

يختتم سيدات طائرة النادي الأهلي تدريباته في الثامنة مساء اليوم على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي استعدادا لبداية الدوري الممتاز غدًا.



وتستهل سيدات الطائرة منافسات الدوري بمواجهة نادي ٦ أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء غدا الجمعة بصالة نادي ٦ أكتوبر.



ويذكر أن سيدات طائرة الأهلي قد اختتم ودياته بالفوز على الصيد ٤-٠ وعلى الزهور5ـ 0.