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رياضة

طائرة الأهلي تختتم تدريباتها اليوم استعدادًا لمواجهة 6 أكتوبر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يختتم سيدات طائرة النادي الأهلي تدريباته في الثامنة مساء اليوم على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي استعدادا لبداية الدوري الممتاز غدًا.

وتستهل سيدات الطائرة منافسات الدوري بمواجهة نادي ٦ أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء غدا الجمعة بصالة نادي ٦ أكتوبر.

ويذكر أن سيدات طائرة الأهلي قد اختتم ودياته بالفوز على الصيد ٤-٠ وعلى الزهور5ـ 0.
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