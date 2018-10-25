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منوعات

ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:19 م
صدى البلد
منار نور
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مجموعة صور لدوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل فور وصولهما إلى تونجا في إطار جولتهما الخارجية.

وسخر رواد فيس بوك من ميجان، التي ظهرت وهي ترتدي فستانا أحمر أنيقا، ولكنها ارتكبت خطأ فادحا وهو أنها تركت تيكت التى يحمل اسم ماركة الفستان وتفاصيل أخرى، قائلين: "نسيت تشيل تيكت الفستان قبل ما تلبسه".

وتبين فيما بعد أن الثنائى الملكى اضطرا إلى تبديل الثياب على متن الطائرة قبل الوصول إلى تونجا، ضمن الجولة التى يقومان بها، وقد رحب بالثنائى الملكى صاحبة السمو الملكى الأميرة أنجيليكا لاتوفوبيكا، الابنة الوحيدة لملك توبو السادس، والملكة ناناسيبو توكاهو، وسيكون الأمير هارى وميجان ماركل - فى وقت لاحق -ضيوف الشرف فى حفل استقبال وعشاء للترحيب.



ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور
ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور
ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور
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