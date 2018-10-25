روسيا تنفي التنصت على المحادثات الهاتفية لترامب

نفى السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم /الخميس/ ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول تنصت روسيا والصين على المحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال بيسكوف للصحفيين - معلقا على ما نشرته الصحيفة الأمريكية، وحول ما إذا كان لدى الكرملين معلومات استخباراتية على أساس هذا التنصت - "اسألوا الصحيفة، فقد يكون لديها بيانات تفصيلية يمكن أن تكون مبررا لنشر هذه المعلومات.. عموما، نحن نتعامل مع مثل هذه المواد بـ (حس من الفكاهة) .. ونأسف أن تنشر الصحيفة معلومات تشهد على انخفاض مستوى المسؤولية الصحفية فيها".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت - نقلا عن أحد مصادرها - أن الاستخبارات الأمريكية علمت أن الصين وروسيا قامتا بالتنصت على المحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي، ووفقا لمصدر الصحيفة، فإن هذا من شأنه معرفة الطريقة التي يعمل بها ترامب، ومن الممكن أن يؤثر على سياسة الإدارة الأمريكية.

