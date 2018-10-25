ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تنفي التنصت على المحادثات الهاتفية لترامب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:15 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
نفى السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم /الخميس/ ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول تنصت روسيا والصين على المحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف للصحفيين - معلقا على ما نشرته الصحيفة الأمريكية، وحول ما إذا كان لدى الكرملين معلومات استخباراتية على أساس هذا التنصت - "اسألوا الصحيفة، فقد يكون لديها بيانات تفصيلية يمكن أن تكون مبررا لنشر هذه المعلومات.. عموما، نحن نتعامل مع مثل هذه المواد بـ (حس من الفكاهة) .. ونأسف أن تنشر الصحيفة معلومات تشهد على انخفاض مستوى المسؤولية الصحفية فيها".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت - نقلا عن أحد مصادرها - أن الاستخبارات الأمريكية علمت أن الصين وروسيا قامتا بالتنصت على المحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي، ووفقا لمصدر الصحيفة، فإن هذا من شأنه معرفة الطريقة التي يعمل بها ترامب، ومن الممكن أن يؤثر على سياسة الإدارة الأمريكية.
loading...

ترشيحاتنا

أزمة جديدة تواجه نجم ريال مدريد قبل مباراة برشلونة

البشير: ربط السكك الحديدية المصرية بالسودانية قريبًا.. فيديو

الكشف عن موعد ظهور مشروع نيوم إلى النور

أحمد عيد عبدالملك لحسام حسن: اللى على راسه بطحة

السيطرة على حريق بأحد عنابر سفينة بضائع في ميناء الإسكندرية

إصابة 14 طالبا فى انقلاب أتوبيس بطريق كوبرى الرحاب

حارس المقاصة يكشف تفاصيل محاولة اعتداء مدرب وادي دجلة

الكاف يفتح تحقيقاً موسعاً حول أحداث مباراة المصرى وفيتا كلوب

محمد هنيدي يزيح الستار عن مسرحيته الجديدة.. فيديو

بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور

أسرع 3 مشروبات لتخسيس البطن وحرق الدهون

إسرائيل تنشر صورا لصواريخ اس 300 منصوبة شمال سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور

ضبط شخص بأسوان لقيامه بإدارة موقع لاستخراج الذهب.. صور

شاهد .. إقبال على شوادر الشرطة في الغربية لشراء الخضار والفاكهة

الكشف عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني بعرب الحصن في المطرية.. صور

تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور

فيديو

الرئيس السوداني: إلغاء الحظر على المنتجات المصرية .. فيديو
محمد هنيدي يزيح الستار عن مسرحيته الجديدة.. فيديو
بث مباشر.. جلسة محاكمة المتهم بقتل طفليه بميت سلسيل بالدقهلية
السيسي: العلاقات المصرية السودانية تزداد رسوخًا ومتانة بمرور الوقت .. فيديو
البشير: ربط السكك الحديدية المصرية بالسودانية قريبًا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟