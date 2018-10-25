دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لطالبات المدن بجامعة المنيا

نظم مكتب رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية "طالبات" دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للطالبات، للتوعية الصحية وإمكانية التعامل في المواقف الحرجة، وتعويد الطالبات الاعتماد على أنفسهم في حدوث أي طاريء.



حضر الندوة الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وأشرف على تنظيمها الدكتورة هناء عبد الحميد منسق الأنشطة الطلابية بمدينة الطالبات، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، وهايلايت عابد محمد مديرة مكتب رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية للطالبات.



وأشارت الدكتورة هناء عبد الحميد منسق عام الأنشطة الطلابية بإدارة المدن الجامعية، أن الدورة أقيمت على مدار يومين، حاضرت في يومها الأول الدكتورة عزة حافظ عميد كلية التمريض بالجامعة، عن مواجهة الغيبوبة وفقدان الوعي وكيفية استرداد الوعي والإفاقة، والتعامل مع مرضى السكر، والإنعاش القلبي الرئوي، كما حاضرت الدكتورة لبنى محمد، بكلية التمريض، عن الحروق والكسور، وكذلك كيفية التعامل مع حالات النزيف.