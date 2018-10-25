تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة وفاق سطيف الأخيرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تدريبات استشفائية، اليوم الخميس، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.



وخاض اللاعبون تدريبات داخل صالة "الجيم"، تحت إشراف مايكل ليندمان، مخطط الأحمال.



ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ١٦ ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.