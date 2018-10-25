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توفيق عكاشة: ميليشيات إلكترونية تهاجم السيسي ولم أعترف بـ مرسي رئيسا.. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:48 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه لا يمكن إنكار وجود العديد من المشاكل والأزمات التي نعاني منها في المجتمع المصري، مضيفا:" لا يمكننا إنكار الواقع الذي نعيشه".

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" لم أعترف بـ محمد مرسي رئيسا للبلاد على الإطلاق".

وأكمل:" هناك منظومة متكاملة من الإعلام تضم قنوات فضائية ومواقع إلكترونية ومليشيات على مواقع التواصل الإجتماعي تعمل على قدم وساق من أجل مهاجمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، ورفع درجة الإحتقان والإحباط وفقدان الأمل.
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