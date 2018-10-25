ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الذهب ينخفض مع صعود الدولار وتعافي الأسهم العالمية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:03 م
صدى البلد
رويترز
انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس مع صعود الدولار وتعافي الأسهم في أعقاب موجة مبيعات عالمية مؤخرا، وهو ما جرًد المعدن النفيس من قوته الدافعة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1228.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وفي وقت سابق قفزت الأسعار إلى 1239.22 دولار مقتربة بشدة من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر البالغ 1239.68 دولار الذي سجلته يوم الثلاثاء عندما شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة مبيعات حفزت على مشتريات في المعدن الأصفر الذي يعتبر أداة استثمارية آمنة.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1232.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 2 بالمئة إلى 1102 دولار للأوقية، متراجعا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 1150.50 دولار سجله في جلسة الثلاثاء.

وتراجعت الفضة والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 14.62 دولار و826.60 دولار للأوقية على الترتيب.
loading...

ترشيحاتنا

9 نهائيات أفريقية أخر 18 عاما.. إنجازات لا يفعلها سوى النادي الأهلي

ترامب يعلن تحريك الجيش الأمريكي لمهمة عاجلة

اتحاد الكرة يعلن رسميا ملعب مباراة الأهلي أمام الترجي بحضور 45 ألف مشجع

توفيق عكاشة: ميليشيات إلكترونية تهاجم السيسي ولم أعترف بـ مرسي رئيسا.. فيديو

توفيق عكاشة: تم نقلى من القناة الخامسة لـ الأولى بقرار جمهوري.. فيديو

قرار عاجل من الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

البنك المركزي: ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ 92.6 مليار دولار فى يونيو

هجوم عنيف من إبراهيم سعيد على حسام حسن بعد رباعية فيتا كلوب

الكرملين: اتصال هاتفي بين بوتين والملك سلمان

محمد صلاح حدوتة مصرية.. نجم ليفربول يتخطى رونالدو وزيدان ونجوم العالم

هاني الناظر يحذر: 5 إرشادات اتبعوها خلال العواصف الترابية

مصطفى بكري: الرئيس السيسي تدخل للإفراج عن الراهب المعتقل فى إسرائيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

توفيق عكاشة: حسني مبارك رفض هذا الطلب ونفذه بعد فترة.. فيديو
موعد عرض حلقة إليسا مع الإعلامية منى الشاذلى بعد تعافيها من السرطان.. فيديو
تشيلسي يضرب باتى بوريسوف بهدفين فى 8 دقائق بالدورى الأوروبي .. فيديو
توفيق عكاشة: تم نقلى من القناة الخامسة لـ الأولى بقرار جمهوري.. فيديو
أوليمبياكوس يهزم أف 91 ديديلانجي بهدفين فى الدورى الأوروبي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟