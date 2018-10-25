الذهب ينخفض مع صعود الدولار وتعافي الأسهم العالمية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس مع صعود الدولار وتعافي الأسهم في أعقاب موجة مبيعات عالمية مؤخرا، وهو ما جرًد المعدن النفيس من قوته الدافعة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1228.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.



وفي وقت سابق قفزت الأسعار إلى 1239.22 دولار مقتربة بشدة من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر البالغ 1239.68 دولار الذي سجلته يوم الثلاثاء عندما شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة مبيعات حفزت على مشتريات في المعدن الأصفر الذي يعتبر أداة استثمارية آمنة.



وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1232.40 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 2 بالمئة إلى 1102 دولار للأوقية، متراجعا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 1150.50 دولار سجله في جلسة الثلاثاء.



وتراجعت الفضة والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 14.62 دولار و826.60 دولار للأوقية على الترتيب.