العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو ستقتصر على الداخل

منار عبد العظيم

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، أن الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في 10 مايو 2026 ستقتصر على الداخل اللبناني فقط، وسط جدل حول إجراء التصويت للمقاعد المخصصة للمغتربين.

مقاعد المغتربين والتعديل القانوني

أوضح سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير على قناة القاهرة الإخبارية، أن القانون اللبناني ينص على استحداث 6 مقاعد للمغتربين إلى جانب 128 مقعدًا داخل البلاد.
وأشار إلى أن تطبيق بند مقاعد المغتربين قد يواجه صعوبات في ظل الظروف الراهنة، ما دفع إلى طرح مقترح تعديل القانون في مجلس النواب.
وأضاف أن هناك انقسامًا حول هذا التعديل، ما جعل وزارة الداخلية والحكومة تميل إلى إجراء الانتخابات على 128 مقعدًا داخل لبنان فقط، دون فتح باب الترشيح للمقاعد الستة في الخارج.

التأكيد على موعد الانتخابات

وذكر سنجاب أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد عدم تأجيل الانتخابات، حيث ستجري في موعدها المحدد مع المرشحين الداخلين فقط.
كما أشار إلى رفض الهيئة المنظمة للانتخابات أي طلبات من الخارج، بسبب غياب اللوائح التنفيذية والإجراءات الواضحة لانتخاب النواب المغتربين.

عدد المرشحين المتوقع

أفاد سنجاب أن وزير الداخلية اللبناني أعلن عن تقدم 30 مرشحًا حتى الآن، مع توقع وصول العدد إلى حوالي 100 مرشح.
وأوضح أن هذا الاستحقاق يشمل انتخاب 18 نائبًا فقط، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تشير إلى أي نية لإجراء الانتخابات خارج لبنان في موعدها المحدد.

