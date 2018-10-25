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فن

وفاء عامر تنعى المخرج عمر الشيخ: مع السلامة أخويا الطيب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:18 م
صدى البلد
محمد بدران
نعت النجمة وفاء عامر المخرج عمر الشيخ، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

ونشرت "وفاء" عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة عمر وعلقت "مع السلامة اخويا الطيب المحترم المخرج عمر الشيح رحل يوم ميلاده".

عمر الشيخ أخرج مسلسل "كاريوكا" ومسلسل "المرافعة" وكان يستعد لإخراج مسلسل "هجرة الصعايدة".
وفاء عامر تنعى المخرج عمر الشيخ: مع السلامة أخويا الطيب
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