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نيفين شلبي: الراجل مالوش دور في حياة الست إلا بإذنها

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:43 م
المخرجة نيفين شلبي
المخرجة نيفين شلبي
محمد القاضي
قالت المخرجة نيفين شلبي، إن فكرة نجاح وتفوق المرأة العزباء عن المتزوجة في الحياة العملية، تعتبر إشكالية جدلية لم يتم الوصول فيها إلي رأي قاطع.

وأضافت نيفين شلبي، خلال مداخلة ببرنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "معتز الدمرداش"، عبر فضائية "النهار": «من خلال تجربتي الشخصية ومعايير المجتمع أعتبر ناجحة ولم أتزوج، ومفتكرش إن الراجل يبقي ليه دور كبير في حياة الست إلا إذا هي اعطته هذه المساحة».

وتابعت: «الست هي الاساس ونجاحها مرتبط بطموحها والخطة إللي وضعتها لكي تنفذها، والداعمين ليها في حياتها سواء رجالة أو ستات، وأحيانا الزوج يكون داعم لزوجته لو كان كويس»، متابعه: «الراجل مش عدو للست ومش عاوز يخليها تفشل وتقعد في بيتها، ولو الست نجحت وهي متجوزة الكل هيكون فخور بيها».
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