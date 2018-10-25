شاهد .. 30 صورة لترميم الآثار الثقيلة في المتحف المصري الكبير

تشهد ادارة ترميم الاثار الثقيلة بالمتحف المصرى الكبير نشاطا مكثفا لتجهيز القطع الاثرية الثقيلة التى تم بالفعل الانتهاء من اعمال الترميم الخاصة بها،وذلك للبدء فى اولى مراحل التجهيز لمتطلبات العرض المتحفى.



وقد قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة في معمل ترميم الأثار الثقيلة،حيث رصدنا مشاهد عدة للمرممين الذين يعملون هناك بجد،وذلك تحت إدارة د. طارق توفيق مدير عام المتحف،وبإشراف ومتابعة من د.أسامة أبو الخير مدير الترميم بالمتحف، ود. حسين محمد كمال، مدير عام الشئون الفنية للترميم بالمتحف.



صاحبنا في جولتنا سامح رحيم رئيس منطقة الآثار الثقيلة،وم.حسام راشد مدير عام ادارة ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف،والذي قال لنا أنه من اهم القطع الاثرية الثقيلة التى تم الانتهاء من ترميمها لتكون ضمن سيناريو العرض مجموعة من تماثيل اشهر ملوك الدولة القديمة،وأهمهم تمثال جالس للملك منكاورع بانى الهرم الثالث وهو من الالباستر المصرى.



وتابع راشد:كذلك راس ملكية للملك اوسر كاف من الجرانيت الوردي،ومجموعة تماثيل ملكية من الدولة الحديثه اهمهم تمثالين للملك توت عنخ امون من الجرانيت الأشهب،وتمتال للملك تحتمس الثالث من الجرانيت الوردى وتمثال مزدوج جالس للملك امنحتب الثالث،والاله حورس من الجرانيت الوردى وراس تمثال للملك اخناتون من الحجر الرملى بالتاج الاوزيري.



وتمثال للاله امون رع من الحجر الجيرى،ومجموعة تماثيل الالهة سخمت من الجرانيت الاشهب ،ومجموعة من الاعمدة والكتل والعناصر المعمارية المختلفة،اهمها عمود حتحور وبوابة الملك امنمحات الاول وابنه الملك سنوسرت الثانى،وهذه التماثيل والعناصر المعمارية والاعمدة جزء من معروضات الدرج العظيم للاثار الثقيلة بالمتحف،والتى يترواح متوسط اوزانها ما بين 2:17طن تقريبا،ومتوسط ابعادها مابين 2م :6م تقريبا.