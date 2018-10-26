سعر الذهب اليوم الجمعة 26 -10 - 2018

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26- 10- 2018، انخفاضا بقيمة جنيهين عن أسعار أمس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 613 جنيها، ليعود لذات سعره الذي كان عليه أول أمس الأربعاء.



وسجل الجرام عيار 18 نحو 526 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 613 جنيها، وبلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 408 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 701 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 4904 جنيهات، فى حين سجل سعر أوقية الذهب 1233 دولارا.

