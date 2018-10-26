غسان غصن يدعو النقابات العربية للإضراب تضامنا مع فلسطين

دعا غسان غصن، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، النقابات العمالية العربية لتنظيم يوم إضراب عام عن العمل، خلال شهر نوفمبر المقبل، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وإسقاط مؤامرة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية، سعيًا إلى التطبيع والاعتراف بالاحتلال.



جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالسفير أنور عبدالهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث أخر مستجدات القضية الفلسطينية، ورحب خلال غصن باقتراح عبدالهادي بتنظيم يوم للإضراب من اجل الشعب الفلسطيني.



وقال غصن، إنه سيقوم بالتنسيق مع جميع نقابات العمال العرب لإعلان الإضراب، ليشمل جميع العواصم العربية كي يكون ردا واضحا وصريحا على الإجراءات الإسرائيلية التعسفية لإحباط إرادة الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الاحتلال وما تقوم الحكومة الصهيونية من سياسات التهجير والتهويد.



وطالب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عمال فلسطين بالوحدة والتضامن والنضال من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على استقلالية الحركة النقابية وحريتها وحق التنظيم من أجل مواجهة الإجراءات التعسفية ضد العمال الفلسطينيين وسرقة أجورهم.