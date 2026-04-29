نجم المصري السابق: صفقة كامويش درس قاس للأهلي في ملف التعاقدات

أكد أحمد حمودة لاعب المصري والمقاولون العرب السابق، أن صفقة كامويش تمثل درسًا مهمًا للنادي الأهلي في ملف التعاقدات، مشددًا على ضرورة أن تكون الصفقات الجديدة وفقًا لرؤية المدير الفني فقط.

وأوضح حمودة في تصريحات إذاعية، أن المدير الفني توروب لم يتدخل في اختيار صفقات يناير الماضية، وهو ما انعكس على موقف اللاعب كامويش الذي خرج من حسابات الجهاز الفني، لتتحول الصفقة إلى أموال مهدرة على النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

اشتعال منافسة الدوري الممتاز

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب، في ظل تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري، واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.

