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شراكة استراتيجية لمستقبل متطور .. السيسي يلتقي ميركل لتعزيز العلاقات بين البلدين

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الألمانية برلين بعد غد الأحد فى زيارة لألمانيا للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع افريقيا في إطار مجموعة العشرين وذلك تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية ميركل.

ويلقى الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية فى إفريقيا خاصة علي ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام القادم 2019، يعقد الرئيس مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية ميركل لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

وأعلنت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أورليكا دايمر، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سوف تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء القادم، وذلك خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين

وأضافت دايمر - في مؤتمر الحكومة الاتحادية الصحفي اليوم الجمعة - أن المحادثات بين المستشارة الألمانية والرئيس السيسي سوف تتركز على سبل دعم العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قضايا الاتحاد الإفريقي.

وردا على سؤال من مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط حول العلاقات المصرية الألمانية وما تنتظره ألمانيا من مصر في هذا اللقاء، قالت المتحدثة إن "العلاقات المصرية الألمانية جيدة للغاية ولدينا الكثير من مجالات التعاون المشترك ومصر شريك هام لألمانيا والآن نأمل الكثير من خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في دعم العلاقات الإفريقية الألمانية".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يلتقى خلال الزيارة بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كما يلتقي برئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله، كما سيشارك في مؤتمر (compact with Afrika) حيث تتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بدءا من العام القادم.
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