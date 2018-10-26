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أخبار العالم

نتنياهو يختتم زيارته إلى سلطنة عمان

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:59 م
السلطان قابوس وبنيامين
السلطان قابوس وبنيامين نتنياهو
أحمد محرم
اختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته إلى سلطنة عُمان، عقب لقائه السلطان قابوس بن سعيد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مكتب رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن نتنياهو وزوجته اختتما مساء اليوم الجمعة زيارة رسمية لسلطنة عُمان.

وأضاف تصريح صادر عن المكتب: "وجّه السلطان قابوس دعوة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين".

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى عُمان تشكل أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوى منذ عام 1996"، في إشارة إلى توقيع اتفاقية فتح مكاتب تمثيل تجاري، تمت في ذلك العام.

وشارك في الزيارة كل من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء لشئون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.

وجاء في نص البيان المشترك الذي صدر خلاصةً للزيارة على أن اللقاء "تناول السبل لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، كما تم خلاله بحث قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب التصريح الإسرائيلي.

وقالت الوكالة العمانية الرسمية، إن السلطان قابوس بن سعيد استقبل يوم أمس، في قصر بيت البركة، نتنياهو حيث تم "بحث السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضافت أن اللقاء ناقش "بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لعمان.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قد قالت إن الرئيس عباس غادر الثلاثاء الماضي سلطنة عمان، التي وصلها الأحد في زيارة رسمية بناء على دعوة من السلطان قابوس.

والتقى عباس خلال الزيارة السلطان قابوس بن سعيد وبحثا "عددا من القضايا وفي مقدمتها آخر التطورات على القضية الفلسطينية، وما يخص مدينة القدس، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات".
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