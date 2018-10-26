ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ألمانيا تعلن مشاركة مصر في مؤتمر أفريقيا بـ برلين

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:01 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الاتحادية أولريك ديمر ، اليوم الجمعة ، عن افتتاح مؤتمر compact with Africa 2018 يوم الثلاثاء القادم فى برلين ، والذي يناقش ما تم الاتفاق عليه من قبل مجموعة العشرين G20 مع أفريقيا (CWA) ، وسوف يعقد بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأشارت الى أنه وتحت الرئاسة الألمانية ، تبنت مجموعة العشرين مبادرة CwA 2017 في هامبورج ، وأعربت عن ترحيبها بالمشاركين في المؤتمر وهم مصر متمثلة في القيادة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سوف يلتقي بالمستشارة الألمانية على هامش المؤتمر ، بالاضافة الى قادة إثيوبيا وبنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا والمغرب ورواندا والسنغال وتوجو وتونس.

وأضافت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألماية أنه من بين المشاركين الآخرين سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا في مجموعة G20-أفريقيا ، والمستشار النمساوي ، حيث تتولى النمسا في الدورة الحالية رئاسة الاتحاد الأوروبي.

كما سيشارك ممثلون عن المنظمات الدولية G20 مثل رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ، المدير العام لصندوق النقد الدولي لاغارد ، رئيس بنك التنمية اديسينا الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي فوكى.
loading...

ترشيحاتنا

150 مباراة إفريقية .. هكذا أصبح حسام عاشور عميد لاعبي القارة السمراء

يد الزمالك إلى نهائى بطولة افريقيا بعد الفوز على كينشاسا

بلجيكا توجه ضربة عسكرية لفرنسا.. وماكرون يرد

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

أحمد عمر هاشم: أدعو الله أن ينتقم من مروجي شائعة وفاتي.. فيديو

حسين الجسمى يطلق أغنية متخافوش على مصر.. فيديو

من الإفلاس لمحاولة الانتحار.. رحلة المغنية الأيرلندية مع اعتناق الإسلام.. صور

رددت الأذان وأطلقت على نفسها "شهداء".. حكاية مغنية أيرلندية اعتنقت الإسلام

التموين تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم..فيديو

شاهد.. السلطان قابوس يستقبل نتنياهو وزوجته سارة في بيت البركة

شاهد.. مسن يعاني من مرض نادر يحول العضلات إلى عظام

أبو العينين: وقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

أحد أبطال فريق السماء الصافية: هدفنا رفع اسم بلدنا وتشريف مصر.. فيديو
التموين تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم..فيديو
هشام الجخ يكشف سر رفضه نشر صور زوجته على السوشيال ميديا.. فيديو
اللي زيك.. هشام الجخ يبدع في إلقاء أحدث قصيدة كتبها.. فيديو
شاهد.. فتاة يمكنها كشف الزلازل بقدميها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟