3 ذهبيات وبرونزية لمصر في زوجي الترياثل وذهبية وفضيتين و 4 برونزيات بزوجي البياثل

اختتمت فاعليات اليوم الثاني لبطولة العالم للبياثل والترياثل التي ينظمها الاتحاد المصري للخماسي وتستضيفها محافظة البحر الأحمر بسهل حشيش خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2018 بمشاركة 26 دولة يمثلها 523 لاعبا ولاعبة على عدة مستويات من سن 8 سنوات وحتى الماسترز (الرواد).



وحصلت مصر على 3 ذهبيات وبرونزية لمصر في زوجي الترياثل في فاعليات اليوم في حين حصدت ذهبية وفضيتين و4 برونزيات في زوجي البياثل أمس.



وشملت فاعليات اليوم الثاني منافسات الترياثل للزوجي المختلط، وجاءت نتيجة المسابقات كالتالي:

فى مسابقة تحت 11 سنة توج الزوجي الجنوب إفريقي سيمون فاندير ميرو ونالدو كوك بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجي ليليماي لنكستر ونيكولاس دي توا على الميدالية الفضية، وحصل على الميدالية البرونزية الزوجي المصري جودي سيد وعبدالرحمن حلمي.



وفي مسابقة تحت 13 سنة توج بالميدالية الذهبية الزوجي المصري ريتاج أحمد حمزة جميل وحصل الزوجي الجنوب إفريقي كيرا هيدنيج وويلان باسون على الميدالية الفضية، وحصل على الميدالية البرونزية الزوجي البريطاني اليزابيث رايان وتوبابردين.



وفى مسابقة تحت 15 سنة توج الزوجي المصري ملك إسماعيل وسيف البنداري بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجي الجنوب إفريقي انكى سيرفونتين وماركو برينس على الميدالية الفضية، وحصل الزوجي البريطاني أورلي كارستون وبليك هيدلي على الميدالية البرونزية.



وفي مسابقة تحت 17 سنة توج الزوجي المصري أريج سرحان وحازم مخلوف بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجس الجنوب إفريقي ايمي سكوت وماركوس كيلينهانس على الميدالية الفضية، وحصل على الميدالية البرونزية الزوجي الإسباني لوريانا الفاريز وديجو دياز جارسيا.



وفي مسابقة تحت 19 سنة توج الزوجي الكازاخستاني أشرف كمالوف ودينيس تونتكيستي بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجي الهندي اهيليا شانى وريتيك شارما على الميدالية الفضية، وحصل على الميدالية البرونزية الزوجي النيبالي سالوني لاما وراؤل درشان.



وفي مسابقة الناشئين توج الزوجي التشيكي كارولينا كرنكوفا ومارتين فاليش بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجي الجنوب إفريقي ترا شويلست وديلان ماتيو على الميدالية الفضية، وحصل على الميدالية البرونزية الزوجي الكازاخستاني ناديزاده بكماجنباتوفا ورومان بلسكوف.



وحصلت مصر على 3 ذهبيات وبرونزية لمصر في زوجي الترياثل في فاعليات اليوم في حين حصدت وذهبية وفضيتين و4 برونزيات في زوجي البياثل أمس.

شملت فاعليات اليوم الثاني منافسات الترياثل للزوجى المختلط، وجاءت نتيجة المسابقات كالتالي:

فى مسابقة تحت 11 سنة توج الزوجي الجنوب إفريقي سيمون فاندير ميرو ونالدو كوك بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجي ليليماي لنكستر ونيكولاس دي توا على الميدالية الفضية، وحصل على الميدالية البرونزية الزوجي المصري جودي سيد وعبدالرحمن حلمي.



وفي مسابقة تحت 13 سنة توج بالميدالية الذهبية الزوجي المصري ريتاج أحمد حمزة جميل، وحصل الزوجي الجنوب إفريقي كيرا هيدنيج وويلان باسون على الميدالية الفضية، وحصل على الميدالية البرونزية الزوجي البريطاني إليزابيث رايان وتوبابردين.



وفي مسابقة تحت 15 سنة توج الزوجي المصري ملك إسماعيل وسيف البنداري بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الجنوب افريقى انكى سيرفونتين و ماركو برينس على الميدالية الفضية، و حصل الزوجى البريطاني اورلى كارستون و بليك هيدلى على الميدالية البرونزية.



وفى مسابقة تحت 17 سنة توج الزوجى المصرى اريج سرحان و حازم مخلوف بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الجنوب افريقى ايمى سكوت وماركوس كيلينهانس على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى الاسبانى لوريانا الفاريز و ديجو دياز جارسيا.



وفى مسابقة تحت 19 سنة توج الزوجى الكازاخاسانى اشرف كمالوف ودينيس تونتكيستى بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الهندى اهيليا شانى وريتيك شارما على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى النيبالى سالونى لاما و رؤاول درشان.



وفى مسابقة الناشئين توج الزوجى التشيكى كارولينا كرنكوفا ومارتين فاليش بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الجنوب افريقى ترا شويلست وديلان ماتيو على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى الكازاخستانى ناديزاده بكماجنباتوفا ورومان بلسكوف.



وفى مسابقة الشباب توج الزوجى التشكيى اليسكا بريلوفا واوندريج سفيشوتا بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الاوكرانى فاليريا برميكينا وفلاديسلاف ريدفانسكى على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى الالمانى لينا جوتولد و بيير جاندر.



وفى مسابقة الماسترز فوق 40 سنة توج الزوجى الاسبانى ناتاليا سانشيز و فرانشيسكو خابير كارنيرو. بالميدالية الذهبية.



وفى مسابقة الماسترز فوق 50 سنة توج الزوجى البريطاني دينيس سيلك وليجوش فازكاس بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الاسبانى ناعومى مورينو و جريجورى دياز على الميدالية الفضية،و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى الالمانى جابريل ميروناكو و اينو شونج.



وفى مسابقة الماسترز فوق 60 سنة توج الزوجى الجنوب افريقى نيتا لوا وجون ويند بالميدالية الذهبية،و حصل الزوجى الالمانى ايميلى لين و ليو جروسار على الميدالية الفضية .



وفى مسابقة الشباب توج الزوجى التشكيى اليسكا بريلوفا واوندريج سفيشوتا بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الاوكرانى فاليريا برميكينا وفلاديسلاف ريدفانسكى على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى الالمانى لينا جوتولد و بيير جاندر.



وفى مسابقة الماسترز فوق 40 سنة توج الزوجى الاسبانى ناتاليا سانشيز و فرانشيسكو خابير كارنيرو. بالميدالية الذهبية.

وفى مسابقة الماسترز فوق 50 سنة توج الزوجى البريطاني دينيس سيلك وليجوش فازكاس بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الاسبانى ناعومى مورينو و جريجورى دياز على الميدالية الفضية،و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى الالمانى جابريل ميروناكو و اينو شونج.



وفى مسابقة الماسترز فوق 60 سنة توج الزوجى الجنوب افريقى نيتا لوا وجون ويند بالميدالية الذهبية،و حصل الزوجى الالمانى ايميلى لين و ليو جروسار على الميدالية الفضية .