شاهد..نص اتفاقية الجلاء بتوقيع جمال عبد الناصر

نشرت الإعلامية منى الشاذلي، نص اتفاقية الجلاء بتوقيع جمال عبد الناصر، خلال استضافتها نجلة الرئيس الراحل هدى جمال عبد الناصر، في برنامجها "معكم منى الشاذلي".



وأشارت عبد الناصر، خلال حوارها ببرنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "cbc "، إن الاتفاقية موجود نسخة منها في أرشيف مجلس الوزراء.



ولفتت إلى أن جماعة الإخوان والشيوعيون اعترضوا على اتفاقية الجلاء، لوجود مادة يسمح لبريطانيا باستخدام قاعدة عسكرية في حالة حدوث حرب في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أنه عقب توقيع الاتفاقية حاول الإخوان اغتيال "عبد الناصر" في ميدان المنشية.