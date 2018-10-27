أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم، السبت 13-10-2018.



وتضمن التقرير:



- البطاطس: 7 جنيهات للكيلو



- الجزر: 4 جنيهات للكيلو



- فاصوليا: 5 جنيهات للكيلو



- الكوسة: 3.5 جنيه للكيلو



- البصل: 4 جنيهات للكيلو



- الليمون: 5 جنيهات للكيلو



- الطماطم: 6 جنيهات للكيلو



- الباذنجان الرومي: 2.25 جنيه للكيلو



- الباذنجان العروس: 2.5 جنيه للكيلو



- الباذنجان الأبيض: 2.5 جنيه للكيلو



- الفلفل الرومي: 4 جنيهات للكيلو



- الفلفل الرومي ألوان: 12 جنيها للكيلو



- جوافة: 3 جنيهات للكيلو



- رمان: 4 جنيهات للكيلو



- برتقال بلدي: 2.5 جنيه للكيلو



- الموز: 4.5 جنيه للكيلو



- التفاح: 18 جنيها للكيلو



- كانتلوب: 3 جنيهات للكيلو



وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.