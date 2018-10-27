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اقتصاد

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:05 ص
أسعار الفاكهة والخضراوات
أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق
عبد العزيز جمال
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم، السبت 13-10-2018.

وتضمن التقرير:

- البطاطس: 7 جنيهات للكيلو

- الجزر: 4 جنيهات للكيلو

- فاصوليا: 5 جنيهات للكيلو

- الكوسة: 3.5 جنيه للكيلو

- البصل: 4 جنيهات للكيلو

- الليمون: 5 جنيهات للكيلو

- الطماطم: 6 جنيهات للكيلو

- الباذنجان الرومي: 2.25 جنيه للكيلو

- الباذنجان العروس: 2.5 جنيه للكيلو

- الباذنجان الأبيض: 2.5 جنيه للكيلو

- الفلفل الرومي: 4 جنيهات للكيلو

- الفلفل الرومي ألوان: 12 جنيها للكيلو

- جوافة: 3 جنيهات للكيلو

- رمان: 4 جنيهات للكيلو

- برتقال بلدي: 2.5 جنيه للكيلو

- الموز: 4.5 جنيه للكيلو

- التفاح: 18 جنيها للكيلو

- كانتلوب: 3 جنيهات للكيلو

وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.
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