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محافظات

تموين القليوبية: تسليم 14 ألفا و500 بطاقة تموينية جديدة للمواطنين

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:35 ص
عربى عبد الحليم وكيل
عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
أكد عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن المديرية تسلمت 14598 بطاقة تموينية جديدة سيجرى توزيعها على الإدارات التموينية بالمحافظة.

وقال وكيل الوزارة إن البطاقات الجديدة تنوعت ما بين إصدار جديد (بحث اجتماعى، وفصل اجتماعى، وبدل فاقد وبدل تالف)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوصول الدعم لمستحقيه وصرف السلع التموينية والغذائية للمواطنين بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أنه بلغ إجمالى البطاقات التى تسلمتها المديرية من الوزارة خلال الشهرين الماضيين 79 ألفا و98 بطاقة تموينية جديدة، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بإرسالها على الفور لمكاتب التموين التابعة لها لتسليمها للمواطنين من خلال الرقم القومى لبدء الاستخدام الفورى وصرف المقررات التموينية المخصصة لهم.
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