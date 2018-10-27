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أخبار العالم

ميركل تصل إسطنبول لحضور القمة الرباعية بشأن سوريا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
عرفة البنداري
وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اسطنبول اليوم "السبت"، لحضور القمة الرباعية بشأن سوريا.

ويشارك في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والفرنسي ايمانويل ماكرون، ويبحث الزعماء الأربعة أحدث التطورات في محافظة إدلب السورية، التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والعملية السياسية لحل الصراع.
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