المنيا 2001 يهزم مركز شباب مغاغه بثلاثية نظيفة بافتتاح مبارياته بدوري المنطقة

حقق فريق كرة القدم مواليد 2001 بنادي المنيا، فوزًا مستحقا اليوم السبت، على فريق مركز شباب مغاغه ، بثلاثة أهداف مقابل لا شىء في أولى مباريات الفريق بدوري المنطقة بالموسم الجديد.



وتمكن لاعبو المنيا من السيطرة على المباراة التي أقيمت بملعب الفريق المنافس ، إلى أن سجلوا ثلاثة أهداف أحرزها اللاعبان " على يسرى النص" ( هدفين ) و "عمر رضا" (هدف)، ليحصد الفريق المنياوي أول 3 نقاط في مشوار هذا الموسم.



ويقود فريق المنيا 2001 كل من: محمد جاويش مديرًا فنيًا، وأحمد يحي مدربًا، ومحمد يسري مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد على علاج طبيعي، وسامر سيد مدير مالي وإداري، بينما يتولى إدارة قطاع الناشئين ياسر عبد الوهاب مدير القطاع .