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محافظات

ولاد البلد يختتم جولته ببورسعيد ويستعد لمطروح والبحيرة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:04 م
فرقة المسرح الحديث
فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح
كتب محمد الغزاوى
قال الفنان محمد الشرقاوي مدير شعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح ان عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث قد أنهى جولته بمحافظة بورسعيد، ليستعد لجولته الجديدة والتي من المقرر ان تشمل محافظتي " البحيرة " و"مرسى مطروح" لتبدأ خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار مبادرة مسرح التجوال والمواجهة التي أعلنتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة شهر مايو الماضي. 

أضاف "الشرقاوي" ان هذه الجولة لاقت إقبالا جماهيريا كبيرا، مما يشجع شعبة مسرح التجوال والمواجهة على القيام بالمزيد من الجولات للعروض المسرحية الإحترافية، تحقيقا للعدالة الثقافية ، وليصل المسرح الى كل مواطن مصري أيا كان مكانه. 

جدير بالذكر ان عرض "ولاد البلد" هو العرض الأكثر تجوالا ضمن عروض البيت الفني للمسرح هذا العام ، حيث تم عرضه حتى الآن بأكثر من ١٠ محافظات مصرية داخل القرى والنجوع بالإضافة الى مراكز المحافظات، وهو أول عرض من إنتاج البيت الفني للمسرح يصل الى " حلايب و شلاتين"، وقد قامت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بتكريم فريق عمل العرض بالكامل على مجهوداتهم في ان يصل العرض الى أقصى نقاط الحدود المصرية خلال شهر مايو الماضي. 

"ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

العرض بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي .
ولاد البلد يختتم جولته ببورسعيد ويستعد لمطروح والبحيرة
ولاد البلد يختتم جولته ببورسعيد ويستعد لمطروح والبحيرة
ولاد البلد يختتم جولته ببورسعيد ويستعد لمطروح والبحيرة
ولاد البلد يختتم جولته ببورسعيد ويستعد لمطروح والبحيرة
ولاد البلد يختتم جولته ببورسعيد ويستعد لمطروح والبحيرة
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