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محافظات

محافظ كفر الشيخ يعاقب 3 مسئولين بالوحدة المحلية للمركز والمدينة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:38 م
محافظ كفر الشيخ يعاقب
محافظ كفر الشيخ يعاقب 3 مسئولين بالوحدة المحلية للمركز
محمود زيدان
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 16708 لسنة 2018 بمجازاة رئيس قسم الإزالات، و فنى إزالات ، وفنى إزالات بمركز ومدينة كفر الشيخ، بخصم 3 أيام من راتبهم.

يأتي هذا القرار لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي والتعليمات وتقاعسهم عن تنفيذ قراري الإزالة رقمي 160،161 لسنة 2018 بشأن تعدى بعض المواطنين بإقامة بعض الإشغالات على الأرصفة بدون مبرر.

شملت المخالفات عرض تقرير بشأن قراري الإزالة محل التحقيق بالمخالفة للواقع والحقيقة وذلك بناءً على تقرير الشئون القانونية بالديوان العام.
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