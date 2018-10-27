سهر الدماطي: 48% من المصريين يمتلكون حسابات في البنوك.. فيديو

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن هناك أكثر من 17 مليون حسابا بنكيا في القطاع المصرفي، لافتة إلي أن هذا العدد يمثل 48% من المصريين.



وأضافت "الدماطي"، خلال حوارها ببرنامج "مش بالكلام"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن أجهزة الإعلام تعمل علي مساعدة البنوك لنشر فكرة الشمول المالي، وكذلك نشر فكرة الخدمات البنكية وما الذي سوف يستفيده المواطن من هذه الخدمات.



وأشارت الخبيرة المصرفية، إلي أن المواطن المصري يحتاج إلي توعية للاستفادة من الخدمات البنكية التي تتيحها البنوك.



