ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سهر الدماطي: 48% من المصريين يمتلكون حسابات في البنوك.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
محمد القاضي
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن هناك أكثر من 17 مليون حسابا بنكيا في القطاع المصرفي، لافتة إلي أن هذا العدد يمثل 48% من المصريين.

وأضافت "الدماطي"، خلال حوارها ببرنامج "مش بالكلام"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن أجهزة الإعلام تعمل علي مساعدة البنوك لنشر فكرة الشمول المالي، وكذلك نشر فكرة الخدمات البنكية وما الذي سوف يستفيده المواطن من هذه الخدمات.

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلي أن المواطن المصري يحتاج إلي توعية للاستفادة من الخدمات البنكية التي تتيحها البنوك.

loading...

ترشيحاتنا

أبرزها الكبد والدورة الشهرية.. 14 فائدة لخل التفاح

منتخب الطائرة يقص شريط افتتاح البطولة العربية بالفوز على الأردن 3 /0

زوجان مصريان يبدآن مشروعا طبيا كبيرا بـ 10 آلاف جنيه ويتحول إلى صرح عملاق

مفاجأة.. الجزيرة تهاجم قطر لهذا السبب

الأسعار الجديدة لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف بداية من أول نوفمبر..صور

ننشر.. أسماء العمال الـ 4 المتوفين داخل أحد مصانع الأعلاف بالدقهلية

الشرطة السعودية تداهم حفل هالوين الرياض .. فيديو

مصرع شاب سقط فى حفرة أثناء قيادة دراجته بالقناطر الخيرية

محمد صلاح يتألق ويسجل ويقود ليفربول لاكتساح كارديف سيتي برباعية .. فيديو

الزمالك بالقوة الضاربة أمام الاتحاد السكندري فى دور الـ16 لبطولة كأس زايد

ليفربول محمد صلاح يعمق جراح كارديف ويضيف ثنائية في دقيقتين ويتقدم بالأربعة

أحمد موسى يكشف علاقة أبو تريكة بالموساد الإسرائيلي فى قطر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

منسق مشروع طفلين كفاية: 342 ألف زيارة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية
شاهد.. خدعة لاعبي المنصورة لتسجيل هدف في شباك إنبي بكأس مصر
محمود أشرف.. طفل يعشق علم الرياضيات ويجرى العمليات الحسابية بدون آلة.. الاختبارات الرسمية: مستواه العقلى يتجاوز عمره بأكثر من 8 سنوات
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بقصر المانسترلي بشعار 100 سنة مانديلا
عطار الحسين يكشف أسرار السحر الأسود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟