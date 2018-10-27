يوم الدين يحصد 3 جوائز بمهرجان فالادوليد السينمائي بإسبانيا

استطاع فيلم يوم الدين للمخرج أبو بكر شوقى حصد 3 جوائز فى مهرجان "فالادوليد" السينمائى الدولى بإسبانيا، اليوم السبت، وهى جائزة الجمهور، وجائزة لجنة التحكيم للشباب، وتنويه خاص للجنة التحكيم.
الفيلم الذى يستعد للمشاركة بأيام قرطاج السينمائية تخطى المليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر المصرى بعد شهر من طرحه بدور العرض، حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 24 من شهر سبتمبر الماضى.
تدور أحداث "يوم الدين" حول بشاى، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش فى مستعمرة لم يغادرها يومًا وبعد وفاة زوجته، يقرر بشاى أن ينطلق فى رحلة فى قلب مصر بحثًا عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبى النوبى اليتيم الذى يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.