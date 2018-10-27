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أخبار العالم

تفاصيل مثيرة عن المتهم بالهجوم على معبد يهودي في أمريكا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قال مسؤولان أمريكيان، اليوم السبت، إن المشتبه به في هجوم على المعبد اليهودي في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا هو أمريكي من أهل المدينة عمره 46 عاما يدعى روبرت باورز وكان قد نشر رسائل معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المسؤلان أن باورز هو منفذ الهجوم وذلك رغم عدم الإعلان رسمية عن اسم الشخص الذي اعتقلته الشرطة والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

هاجم باورز الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين المعروفة اختصارا باسم (هياس) على موقع (جاب) للتواصل الاجتماعي، وذلك قبل ساعتين من اقتحامه للمعبد أثناء صلوات السبت.

وكتب على الموقع "تحب جمعية هياس جلب الغزاة إلينا وهي بذلك تقتل شعبنا. لا يمكن أن أجلس وأنا أرى شعبنا يذبح".

وذكر موقع (جاب) في بيان إنه بمجرد العلم بما كتبه المشتبه به على الموقع اتخذ إجراء "سريعا واستباقيا" وتواصل مع جهات إنفاذ القانون على الفور.

وأظهرت تدوينات سابقة للمشتبه به على موقع (جاب)، الذي انضم إليه في يناير، أن باورز يبدو شخصا غاضبا ومعاديا للسامية.

نشر باورز قبل نحو شهر صورا له وهو يتدرب على الرماية ومجموعة من ثلاثة مسدسات سماها "عائلة جلوك" الخاصة به وهو اسم نوع من المسدسات.
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