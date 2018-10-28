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رياضة

مشادة بين خالد الغندور ومحمد مصيلحي على الهواء بسبب سيسيه وداوودا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:04 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
شهدت حلقة برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد شد وجذب بين محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وخالد الغندور لاعب الزمالك السابق.

وقال الغندور ان محمد مصيلحي أكد أن حلمي طولان المدير الفني للاتحاد هو من يرغب في اشراك الثنائي رزاق سيسيه وأحمد داوودا خلال مباراة ذهاب دور الـ16 من كاس زايد للأندية.

وطلب مصيلحي التعليق على ما قاله خالد الغندور في مداخلة هاتفية في نفس وقت تواجد لاعب الزمالك السابق وقال نصًا "ما يقوله خالد الغندور غير صحيح بالمرة".

وأضاف: "محدش يدخل حلمي طولان في مشكلة، لم أقل له أن مدرب الفريق هو من يرغب في اشراك الثنائي خلال اللقاء".

ثم عاد الغندور ليرد على مصيلحي قائلًا "الاتحاد العربي لا دخله له بعقد اعارة الثنائي، هو اتفاق بين الزمالك والاتحاد وكان يجب الالتزام بهذه الكلمة".

ليعلق رئيس الإتحاد "كل واحد هيفسر جملة "عدم المشاركة في مباراة محلية ودولية" حسب مزاجه، البطولة العربية ودية وليست دولية او محلية".
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