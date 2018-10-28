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أخبار العالم

أول قرار لـ ترامب بعد الهجوم على المعبد اليهودي في بنسلفانيا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيزور مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا التي تعرض معبد يهودي بها لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، عن ترامب قوله للصحفيين في مطار مورفيسبورو بولاية إيلينوي في إطار جولة يقوم بها دعمًا لمرشحين جمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس: "سأذهب إلى بيتسبرج".

يأتي ذلك بعدما ندد ترامب بالهجوم الشرير الذي وصفه بالمعادي للسامية، واعتبر أن معاداة السامية هي إحدى السمات الأكثر قتامة وشناعة في تاريخ البشرية.

وشدد على أنه لا يجب أن يكون هناك أي تسامح مع معاداة السامية بأي شكل من الأشكال.
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