ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

انتحار ربة منزل بإحدى قرى البحيرة بسبب خلافات زوجية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:15 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
جمالات الدمنهورى
أقدمت ربة منزل مقيمة بعزبة جنيدي بمركز المحمودية على الانتحار بسبب خلافات زوجية وقامت بشنق نفسها بحبل بسقف حجرة منزلها مما تسبب فى إصابتها "بسحجات كاملة حول الرقبة إدعاء إختناق عن طريق حبل، أدى إلى هبوط حاد بالدورة وتوقف بعضلة القلب والتنفس" وتوفيت متأثرة بإصابتها وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة المحمودية من الأهالى بوفاة سيدة( إنتحار ) داخل منزلها بناحية عزبة جنيدي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة  تبين وجود جثة المدعوة  سهام  ح  ك 27 سنة ربة منزل ومقيمة طرف زوجها بذات الناحية، ترتدى كامل ملابسها مسجاة على ظهرها داخل غرفة بشقة  تحت الإنشاء بالطابق الثاني بذات المنزل، وبمناظرتها تبين وجود سحجات حول الرقبة وكذا وجود حبل معلق بسقف الغرفة، أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام. 

وبتوقيع الكشف الطبى علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره ( وجود سحجات كاملة حول الرقبة إدعاء إختناق عن طريق حبل، أدى إلى هبوط حاد بالدورة وتوقف بعضلة القلب ) ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه. 

وبسؤال كل من : زوجها محمد  ا  27 سنة  حلاق، والد زوجها  أحمد  س  ح 56 سنة موظف ومقيمان بذات الناحية .. قررا بإكتشاف الثانى وفاة المذكورة حال عودته للمنزل حيث شاهدها معلقة بحبل مثبت بسقف الغرفة فقام بقطعه وإنزالها على الأرض إلا أنه تبين وفاتها وأضافا بقيامها بشنق نفسها بسبب وجود خلافات زوجية بينها وزوجها المذكور. 

وبسؤال والدها حسن  ك  ب  6 6 سنة  فلاح ومقيم قرية دسيا  بدائرة المركز قرر بمضمون ماتقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتحرر المحضر  اللازم وبالعرض على النيابة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة .. لبيان مابها من إصابات وسبب الوفاه والتصريح بالدفن عقب ذلك بمعرفة أهليتها.
loading...

ترشيحاتنا

انتحار ربة منزل بإحدى قرى البحيرة بسبب خلافات زوجية

وزارة الزراعة تزف بشرى للمواطنين حول أزمة البطاطس

شعراوي يكلف القائمين على صندوق التنمية المحلية بمتابعة المشروعات ميدانيا

أسعار العملات اليوم الأحد

مصادر تكشف لـ صدى البلد هوية الضابط المستهدف في انفجار جامعة حلوان

ميركل تفاجئ بوتين بسؤال مباغت.. فيديو

هشام عباس ومحمد محي وفارس في حفل زفاف ابنة الشاعر الغنائى عنتر هلال‎.. صور

عبد الحليم علي يحذر الإعلاميين.. ويوجه نصيحة لكاسونجو

شاهد.. قطة تتحدى عارضات الأزياء في تركيا وتخطف الأنظار

طريقة مبتكرة لتحضير المكرونة بالجبن

الاستثمار: 14.7 مليار دولار قيمة صادرات المناطق الحرة خلال 9 أشهر

المرأة والشاكوش.. عائشة هشمت رأس طليقها بسبب 40 جنيها في الصف.. نجله استغاث بالجيران.. المتهمة هربت إلى حلوان.. والسلطات تضبطها وتعترف بالجريمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام عباس ومحمد محي وفارس في حفل زفاف ابنة الشاعر الغنائى عنتر هلال‎.. صور

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

فيديو

تمويل المشروعات يوضح تفاصيل مبادرة منتج واحد لقرية واحدة
تعرف على الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة
الأرصاد: طقس خريفي معتدل على أغلب الأنحاء.. ولا توجد فرص لسقوط الأمطار
جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو
جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟