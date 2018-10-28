تفاوت أسعار الأسمنت فى بداية تعاملات الأحد

سجلت أسعار الأسمنت تفاوتا كبيرا لسعر الطن فى بداية تعاملات اليوم الأحد بحسب الشركات المنتجة للاسمنت، حيث سجل الطن إنتاج شركة أسمنت العريش وسيناء وبنى سويف 880 جنيها للطن تقريبا.



بينما شهد وصل سعر طن الأسمنت من إنتاج العربية للأسمنت والسويدى للأسمنت 1000 جنيه للطن، وسجل أسمنت أسيوط 980 جنيها للطن.



واستقر سعر الحديد، وسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.



وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.