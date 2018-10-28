تعرف على تشكيل فريق اتحاد نبروة لمواجهة السنبلاوين

أعلن طارق الصاوي المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي اتحاد نبروة، تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد السنبلاوين ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة دوري القسم الثالث.



وجاء التشكيل كالتالى:



حراسة المرمي: حليم محمود



الدفاع: أحمد طلعت - عبدالغني محمد - أحمد خطاب - أحمد عطالله



الوسط: أبوبكر سيلا - محمد تريكة - عبدالله جابر - محمد قرني



الهجوم: إسلام رياض - مصطفى زايد



ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من ميدو سلامة حكم ساحة، وعماد الشامي مساعد أول وأسامة الغيطاني مساعد ثان منطقة بورسعيد.



جدير بالذكر ان فريق نبروة يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بينما جاء فريق اتحاد السنبلاوين في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.