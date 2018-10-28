ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير خارجية روسيا: نعد إجابات لأسئلة أمريكا عن اتفاقية الحد من التسلح

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:31 م
وزير خارجية روسيا
وزير خارجية روسيا
رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله، اليوم الأحد، إن موسكو بدأت في إعداد إجاباتها على أسئلة قدمها مسؤولون أمريكيون تتعلق باتفاقية للحد من التسلح.

وقال لافروف إنه "منذ أسبوع فقط وقبل يومين من إعلان هدف (الولايات المتحدة) الانسحاب من معاهدة القوى النووي المتوسطة المدى، أرسل الأمريكيون عبر سفارتهم في موسكو لوزارة الخارجية الروسية قائمة مطولة من الأسئلة التي تمثل مبعث قلق لهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد منذ أيام أن واشنطن تعتزم الانسحاب من المعاهدة التي وقعها ميخائيل جورباتشوف آخر زعيم سوفيتي مع الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان عام 1987.
loading...

ترشيحاتنا

نانسى عجرم: حامل في الشهر السادس.. وسعيدة بلقب أم البنات.. فيديو

أسعار العملات اليوم الأحد

الصحة تحذر من عقار مغشوش لعلاج هشاشة العظام

رويترز: مالك نادي ليستر سيتي ونجلته كانا على متن الطائرة المحطمة

إخلاء شقق الإيجار القديم بالقانون.. مقترح برلماني يمكن المالك من فسخ العقد.. ونواب: التدخل التشريعي لم يحقق الفائدة المرجوة.. ونقل أعباء الصيانة على المستأجر ضرورة.. وملتزمون بقرار الدستورية العليا

محمد صلاح حديث الإعلام الإنجليزى بعد مواصلة الإبداع فى البريميرليج

شاهد.. محمد هنيدى يحرج ياسمين الخطيب والسخرية تجتاح السوشيال ميديا

3 مصريين يواجهون تهمة بيع بيانات 2 مليون شخص في الكويت

بشرى سارة من طبيب الأهلي لبطل الفريق

تفاصيل تحطم طائرة مالك ليستر سيتي

مصلحة الضرائب: 2020 عام السداد الإلكتروني

الأهلى يجبر المسابقات على تعديل مواعيد 3 مباريات فى الدورى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسى برلين للمشاركة فى مجموعة العشرين.. صور

بسعر 8 جنيهات.. رئيس مدينة سفاجا يوفر أسماك بلطى للأهالي لمحاربة الغلاء

عرفات يشهد استلام أول دفعة من عربات البضائع المخصصة في نقل الحاويات.. صور

طلاب عين شمس يؤدون صلاة الغائب على ضحايا سيارة الفنجري.. فيديو وصور

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم مسجد المارداني بالدرب الأحمر.. صور

فيديو

حسنين توفيق: العلاقات المصرية - الألمانية تطورت بشكل ملحوظ منذ 4 سنوات.. فيديو
رئيس السكة الحديد يكشف في حوار لـ صدى البلد تفاصيل مشروع الربط بين مصر والسودان وقطار العاصمة الإدارية..ويؤكد:قريبا دخول النقل متعدد الوسائط في مصر..ولا زيادة في أسعار التذاكر إلا في هذه الحالة..فيديو
فيديوجراف.. سممته وأغرقته وأحرقته.. زوجة تتفنن في قتل زوجها
مشادة بين المستشار القانوني لجمعية المتضررين من الإيجار القديم وبرلماني
مصلحة الضرائب: 2020 عام السداد الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟