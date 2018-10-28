وزير خارجية روسيا: نعد إجابات لأسئلة أمريكا عن اتفاقية الحد من التسلح

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله، اليوم الأحد، إن موسكو بدأت في إعداد إجاباتها على أسئلة قدمها مسؤولون أمريكيون تتعلق باتفاقية للحد من التسلح.



وقال لافروف إنه "منذ أسبوع فقط وقبل يومين من إعلان هدف (الولايات المتحدة) الانسحاب من معاهدة القوى النووي المتوسطة المدى، أرسل الأمريكيون عبر سفارتهم في موسكو لوزارة الخارجية الروسية قائمة مطولة من الأسئلة التي تمثل مبعث قلق لهم".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد منذ أيام أن واشنطن تعتزم الانسحاب من المعاهدة التي وقعها ميخائيل جورباتشوف آخر زعيم سوفيتي مع الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان عام 1987.