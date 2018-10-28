ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 28 أكتوبر 2018

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:47 م
الدولار
الدولار
مايكل عياد
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في البنوك المحلية بمصر، وذلك مع نهاية تعاملات اليوم، الأحد، الموافق 28 أكتوبر 2018، عند نفس أسعار الصرف في صباح ذات اليوم، وبلغ سعر العملة الخضراء بالبنك المركزي نحو 17.8601 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي البركة مصر وقناة السويس عند 17.875 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس محكمة الجنايات يطرد متهما خارج القاعة بعد تجريح حبيب العادلي

سميح ساويرس: أنا أفقر إخواتي.. وأخذت أبنائي في رحلة طوال عام في البحر.. صور

التعليم تقتحم مركز دروس بروكسي وتضبط شخصا ينتحل صفة معلم

طلاب عين شمس يؤدون صلاة الغائب على ضحايا سيارة الفنجري.. فيديو وصور

صحفية تدعو ترامب لتكرار تجربة غزو العراق وأفغانستان

شاهد.. منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة شتوية جذابة

الجالية المصرية بألمانيا: 28 أكتوبر عيد للمصريين

كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي

برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف كوتينهو في كلاسيكو الأرض ..فيديو

كوب من هذا المشروب يطرد السموم ويحارب السكرى

بث مباشر لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

تأجيل 3 مباريات للأهلي .. وتعديل مواعيد 4 لقاءات في الدوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاقد على 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة

بسعر 8 جنيهات.. رئيس مدينة سفاجا يوفر أسماك بلطى للأهالي لمحاربة الغلاء

عرفات يشهد استلام أول دفعة من عربات البضائع المخصصة في نقل الحاويات.. صور

طلاب عين شمس يؤدون صلاة الغائب على ضحايا سيارة الفنجري.. فيديو وصور

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم مسجد المارداني بالدرب الأحمر.. صور

فيديو

ميار الببلاوي عن حبس الزوج لإخفائه زواجه الثاني: أحسن ..فيديو
رأسية سواريز تعزز تقدم برشلونة بالتلاتة أمام ريال مدريد .. فيديو
رانيا يحيى: أمى أول من اكتشفت موهبتي في العزف.. فيديو
فاروق الباز: نعمل على نقل المصريين تدريجيًا من جانبي نهر النيل .. فيديو
مارسيلو يحيي آمال الريال بهدف تقليص الفارق فى شباك برشلونة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟