سعر الدولار في البنوك اليوم 28 أكتوبر 2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في البنوك المحلية بمصر، وذلك مع نهاية تعاملات اليوم، الأحد، الموافق 28 أكتوبر 2018، عند نفس أسعار الصرف في صباح ذات اليوم، وبلغ سعر العملة الخضراء بالبنك المركزي نحو 17.8601 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.





وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وبقي سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



