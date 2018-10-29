اتهموها بالسخرية من اللغة العامية.. ندى حجازي سفيرة اللغات تتحدث لصدى البلد

ذاع صيتها مؤخرا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تخطت الفيديوهات التي نشرتها على "فيسبوك، أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، رغم أن ظهور الصفحة منذ 3 أشهر فقط، ووصل عدد متابعيها أكثر من 300 ألف متابع.





فيديوهات تعليمية





ندي حجازي، أو كما اطلقت على صفحتها "سفيرة اللغات"، فتاة لم تتعد الـ 20 عاما، تتقن اللغة الفرنسية بطلاقة، وتبث فيديوهات لتعليم المتابعين لها المصطلحات العربية بأصولها الفرنسية، والتي يتم الاستعانة بها خلال حياتهم اليومية، ولكن بشكل خاطئ.





كلمات خاطئة

وأوضحت ندى أن بعض الكلمات التي تنطق بطريقة خاطئة في مصر ، من بينها البليلة وأصلها "بليه ليه" ومعناها الغلة باللبن، والكشري "كوش دو ري" وتعني طبقات الأرز وهي في الأصل وجبة هندية، وغيرها من الكلمات التي نستخدمها يوميًا.





من ندى؟

"ندى" طالبة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ويرجع إتقانها للغة الفرنسية لكون تعليمها بإحدى المدارس الفرنسية، وزاد من إتقانها سعيها للتعلم بالممارسة والبحث والأفلام الأجنبية، و تسعى لتوصيل المصطلحات اللغوية بسهولة وبطريقة بسيطة عبر الفيديوهات، التي لا تهدف للربح، كما تقوم بالتدريس "أون لاين" لطلبة المدارس الخاصة والدولية.





بعض النماذج





"بعض الكلمات التي تنطق بطريقة خاطئة في مصر، من بينها البليلة وأصلها "بليه ليه" ومعناها الغلة باللبن، والكشري "كوش دو ري" وتعني طبقات الأرز وهي في الأصل وجبة هندية، وغيرها من الكلمات التي نستخدمها يوميًا".. تقول حجازي.





هجوم البعض

هاجمها البعض بوجود اخطاء لغوية، وأنها تسخر من عامة الشعب بسبب نطق الكلمات العامية ذات الأصول الفرنسية، ولكنها لم تتوقف عن بث الفيديوهات التعليمية، واشهر الفيديوهات "ازاي تاخد اضعاف مرتبك في 4 دقائق"، "مفيش طنط ومافيش جارسوووون"، "للرجال فقط"، "مافيش كورنييييش"، بالإضافة لفيديوهات متخصصة لمصطلحات الفتيات فيما يتعلق بأدوات التجميل والأزياء وغيرها.





الرد على منتقديها

وردت حجازي على المنتقدين لها "انا لو بقدم حاجه هنا بقدمها عشان فعلا مؤمنة ان ربنا لما بيديك فرصة انك تتعلم حاجة، بيكون عشان تعلمها لغيرك، والفترة اللي فاتت غيبت عشان كنت بطور من نفسي في كذا لغة عشان اقدر اقدم لكم كورسات مجانية هنا ومحتوى اقوى، فياريت ما تكرهونيش في اللي بعمله الله يخليكم".





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