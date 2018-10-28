ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

دلالات الرؤيا الصالحة .. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ يسري عزام الداعية الإسلامي، إن الرؤيا الصالحة بشارة من الله لعبادة الصالحين ولمن واظب على الإكثار من النافلة، ‏عن ‏ ‏أنس بن مالك: ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏"الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة".

وأضاف "عزام" خلال لقائه على فضائية "المحور" : عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏قال: ‏ ‏سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ "‏لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة"..رواه البخاري.

وتابع: فالتقرب إلى الله تعالى يكون بعبادته وطاعته وأداء فرائضه، واجتناب محارمه، ثم بفعل النوافل والمستحبات وترك المكروهات، وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله قال من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
loading...

ترشيحاتنا

صدمة لجماهير الأهلى والزمالك قبل نهائى البطولة الإفريقية لكرة اليد

الجنايات تأمر باستدعاء حسني مبارك لسماع شهادته في اقتحام السجون

أحمد فتحي يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الوصل الإماراتي ..فيديو

فضيحة جديدة لنظام الحمدين.. قطر تحتجز صحفيين في سفارتها بدولة إفريقية

رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل 6 من عناصر ألتراس أهلاوي

الأسباب المحتملة للإصابة بمرض الكتف مفصل المتجمد

احتجاجات عارمة بالهند تطالب بحماية عزوبية الإله إيابا.. واعتقال 3300 متظاهر

ليهجر الجميع النوم.. حكاية مالك ليستر سيتي مع الثعالب.. أحلام محققة ونهاية غير متوقعة

رئيس محكمة الجنايات يطرد متهما خارج القاعة بعد تجريح حبيب العادلي

شاهد .. جسد أقوى رجل في العالم بعد اتباع نظام غذائي صارم

عمرو الليثي يزف بشرى سارة للمواطنين في أولى حلقات واحد من الناس

حبيب العادلي : حماس عرضت دعم الإخوان لإسقاط النظام .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

فيديو

أحمد موسى: فحص 6 ملايين شخص خلال حملة القضاء على فيروس سي
أحمد موسى: جزمة المشير طنطاوي بالإخوان كلهم.. فيديو
حبيب العادلي: الإخوان وحزب الله وحماس مثلث مؤامرة اقتحام السجون
أحمد موسى: جماهير إسبانيا تشجع النادي الأهلي.. فيديو
حبيب العادلي يكشف مخطط الإخوان لتشتيت الأمن خلال اقتحام السجون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟