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رياضة

شاهد.. محمد صلاح يظهر بـ نيو لوك جديد.. جاهزين للملك

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:19 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشر أحد أشهر صالونات الحلاقة الموجودة في مدينة ليفربول الإنجليزية صورة للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق الريدز في نيولوك جديد له، يظهر فيه صلاح بقصة شعر مختلفة.

وكتب الصالون الإنجليزي الذي يدعي "باربيرس" علي الصورة الذي نشرها عبر إنستجرام" : "جاهزين للملك".

وساهم صلاح في فوز فريقه ليفربول أمام كارديف سيتي بتسجيله هدف وصناعة إثنين.
شاهد.. محمد صلاح يظهر بـ نيو لوك جديد.. جاهزين للملك
شاهد.. محمد صلاح يظهر بـ نيو لوك جديد.. جاهزين للملك
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