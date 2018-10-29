فوز ترامب البرازيلي بالانتخابات الرئاسية

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية فوز المرشح اليميني المتطرف يائير بولسونارو بالانتخابات الرئاسية البرازيلية 2018.



وبذلك أصبح بولسونارو، المعروف باسم ترامب البرازيلي رئيسا للبرازيل.



وأثار بولسونارو غضب الكثيرين في البرازيل بسبب تصريحاته ضد العديد من القضايا، حيث تبنى المواقف العنصرية. لكن الملايين من مؤيديه وأنصاره في وسائل التواصل الاجتماعي، يرونه منقذًا لبلد يعاني من تفشي الجريمة. ويطلق عليه الكثيرون اسم "ترامب البرازيلي".





