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أخبار البلد

سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة صندوق الطوارئ
هيثم سعد الدين
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 431 مليونا و700 ألف جنيه، استفاد منها 254 ألفا و952 عاملا، يعملون في 1280 منشأة.

ونوه الوزير بأن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق، وحتى نهاية سبتمبر 2018.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتى تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهريا.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
سعفان: صرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة
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