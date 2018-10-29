هكذا احتفل وزير التعليم العالي الإماراتي بإطلاق القمر الصناعي خليفة سات

احتفل أحمد بن عبد الله حميد بالهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي بالإمارات، بإطلاق القمر الصناعي الاماراتي خليفة سات صباح اليوم.



وكتب "بالهول"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تغريدة قال فيها "يحمل القمر الصناعي #خليفة_سات اسمًا غاليًا على قلب كل إماراتي، ليجسِّد تطلعات قيادتنا وأحلام وطموحات شبابنا التي لا حدود لها في تحقيق الإنجازات لوطننا، ليرسخوا بتفوقهم وتميزهم مكانة #الإمارات في قطاع الفضاء على المستوى العالمي".



ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.

