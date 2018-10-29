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فن

شاهد.. دينا الشربيني مع عمرو دياب في لندن

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
أحمد إبراهيم
كالعادة ظهرت الفنانة دينا الشربيني بصحبة المطرب عمرو دياب في كواليس الحفل الغنائي الذي أحياه مؤخرا في لندن وهو الحفل الذي حضرته أيضا ابنته جنى.

قدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور ورددها خلفه الجمهور كما يحدث عادة في معظم حفلات الهضبة.

يذكر أن علاقة تربط بين عمرو دياب ودينا الشربيني منذ فترة طويلة، دون أن يؤكد أي من الثنائي تأكيد نوع العلاقة وما إذا كانت زواجا أم حبا حتى اليوم.

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