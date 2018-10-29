كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر الأهلى والترجى وطريقة الحصول عليها

أعلن مسئولو النادى الأهلي، أسعار تذاكر حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الترجي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل فى لقاء ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.





وحددت أسعار التذاكر للمقصورة الأمامية بسعر 1000 جنيه، و250 جنيها للدرجة الأولى شمال سفلي، و200 جنيه للدرجة الأولى علوي، و150 جنيها للدرجة الثانية سفلي، و100 جنيه للدرجة الثانية علوي، و70 جنيها للدرجة الثالثة سفلي، و50 جنيها للدرجة الثالثة علوي.





وقررت اللجنة تخصيص الدرجة الأولى يمين لجماهير الترجي التونسي، على أن تكون المعاملة بالمثل في مباراة العودة.





وسوف يتم الإعلان عن موعد فتح باب الحجز الإلكتروني للتذاكر اليوم ، على أن يتم توزيعها خلال الساعات القليلة المقبلة .



