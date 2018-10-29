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حوادث

ضبط 4 أشخاص سرقوا مليون جنيه من عاملين بالإكراه فى مدينة نصر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:07 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالإِشتراك مع أمن القاهرة والشرقية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى قام بسرقة قرابة مليون جنيه من عاملين بإحدى الشركات تحت تهديد السلاح ، بينما لقي أحد عناصر التشكيل مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن.

جاء ذلك إستمرارًا للجهود المبذولة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة من كلٍ من المدعو "سامى ع.ر" - سن 43، أمين خزينة بإحدى شركات تصنيع السجائر، والكائن مقرها بدائرة قسم أول مدينة نصر،و المدعو "هشام ح.ع" - سن 39، سائق، سيارة تابعة للشركة، أنه أثناء سيرهما بدائرة القسم وبحوزتهما مبلغ "946 ألف جنيه" لإيداعه بالحساب الخاص بالشركة بإحدى البنوك، إعترضهما أربعة أشخاص ملثمين يستقلون سيارة ملاكى "حددا رقمها " واستولوا منهما على المبلغ تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

وشكل قطاع الأمن العام فريق بحث بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لضبط الجناة وأثناء السير فى إجراءات البحث، تمكنت وحدة مباحث قسم أول مدينة نصر من ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، حال سيرها بدائرة القسم قيادة المدعو "وليد ا.ح" -سن 39، مقيم بدائرة قسم الشيخ زايد بالجيزة، سبق إتهامه فى قضيتى "سرقة بالإكراه- وإتجار بالبشر، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 2بندقية آلية، مبلغ مالى، اللوحات المعدنية المستخدمة فى الواقعة والتى حددها المبلغان بالتحقيقات.

بمواجهة قائد السيارة بالواقعة، اعترف بارتكابها بالإشتراك مع هانى .ر.م – مسجل شقى خطر - وشهرته "شكل" - سن 38، صاحب مكتب مقاولات عامة، سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا "سرقة بالإكراه ، سرقة وسائل نقل"، ومحمود .س.ع - سن 25، حاصل على دبلوم ، و عبدالله .أ.ع، "شهرته جنتلة" - سن 22 حاصل على دبلوم، و أحمد .ع.إ، "شهرته أحمد التل" - سن 27 حاصل على دبلوم، جميعهم مقيمون بالزقازيق بمحافظة الشرقية، مستخدمين الأسلحة المضبوطة وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبطهم ، وأثناء مشاهدة المتهم الأول للقوات حال قيادته سيارة ملاكى شرقية بأحد الطرق بدائرة مركز الزقازيق ، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بإستخدام بندقية آلية، فبادلته القوات إطلاق النيران مما أدى إلى مصرعه، وضبط بحوزته البندقية المستخدمة وبخزينتها 13 طلقة من ذات العيار .

كما تم إستهداف باقى المتهمين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم، أسفرت عن ضبط الثانى والثالث وبحوزتهما جزء من المبلغ المالى وتبين عدم تواجد الرابع .

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الباقين وأن المبالغ المالية المضبوطة التى بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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