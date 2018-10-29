مدبولي: المستقبل سيكون للمدارس الزراعية المنتجة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانيه اننا من خلال زيارتنا لمحافظة الشرقية نركز علي قضية بناء الانسان الكامل وياتي ذلك من خلال زيارتنا الي مختلف المحافظات.



ولفت ان المستقبل سيكون للمدارس الزراعية المنتجة حيث قمنا بزيارة نموذجا لهذه المدارس بالشرقية لاننا نحتاج لهذا النوع من التعليم ونعمل علي تشجيع ابنائنا لدخول لهذه المدارس.



وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مؤسسة أطفال بلا ماوي بالشرقيه اننا قمنا بزيارة المجمعات الاستهلاكية للتأكد من تواجد السلع ومتابعة للأسعار داخل تلك المجمعات لخدمة المواطنين لافتا اننا الحكومة تعمل علي تحسين معيشه المواطن من خلال تقديم كافه الخدمات له.



وقال مدبولي ان اسعار السلع بالمنافذ الاستهلاكية مخفضة بنسبة ١٥ الى ٢٠٪؜ عن الأسواق.

